Trump erwartet nach eigenen Worten ein Abkommen «bei allem» und nannte unter anderem eine Vereinbarung zu Sojabohnen. Die Liste der Streitpunkte zwischen beiden Ländern ist lang. China lässt zum Beispiel Rohstoffe wie wichtige seltene Erden, für die es quasi ein Monopol aufgebaut hat, schon länger nur noch gegen Freigabe exportieren, was die Industrie im Ausland in enorme Schwierigkeiten brachte. Zudem sind Chinas Käufe von Soja aus den USA massiv eingebrochen, wodurch US-Landwirte einen ihrer Hauptkunden verloren haben.