Laut Behördensprecher Guo Jiakun spielt die Diplomatie zwischen den beiden Staatsoberhäuptern eine strategische Rolle in den US-China-Beziehungen. Peking sei bereit, mit den USA zusammenzuarbeiten, um positive Ergebnisse in dem Treffen zu erzielen und der stabilen Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt neuen Schwung zu verleihen, sagte Guo.