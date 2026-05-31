Am Freitag hatte das aus 27 Vertretern bestehende Kollegium der Kommissionsmitglieder in einer «Orientierungsaussprache» über das Verhältnis zur Volksrepublik beraten. Entscheidungen gab es keine, waren aber auch nicht erwartet worden. Stattdessen soll das Treffen laut EU-Angaben zu Diskussionen auf dem kommenden G7-Gipfel und der Tagung des Europäischen Rates Mitte Juni führen.