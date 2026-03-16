In China haben sich Einzelhandel, Industrieproduktion und die Sachinvestitionen zum Jahresstart besser als erwartet entwickelt. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen, Dies teilte das Statistikamt am Montag in Peking mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet.