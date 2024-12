Die wirtschaftliche Erholung Chinas hat einen Rückschlag erlitten. In der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt enttäuschte vor allem der für das Land wichtige Umsatz im Einzelhandel. Dieser zog im Vergleich zum Vorjahr um lediglich drei Prozent an, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Damit fiel das Wachstum deutlich niedriger als im Vormonat aus. Zudem wurden die Erwartungen der von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Experten in Höhe von fünf Prozent deutlich verfehlt.