Auch bei den Investitionen sieht es düster aus. Die Sachanlagen ausserhalb der Landwirtschaft gingen bis Ende Mai im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet zurück. Damit beschleunigte sich der Rückgang. Bis Ende April waren die Sachinvestitionen lediglich um 1,6 Prozent gefallen. Etwas besser als erwartet fiel die Industrieproduktion aus. Diese legte im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent und damit 0,4 Prozentpunkte mehr als noch im Vormonat. Der Anstieg fiel zudem etwas besser als erwartet aus./zb/stk
(AWP)