Chinas Wirtschaft hat im April deutlich an Schwung verloren. Wichtige Konjunkturdaten blieben hinter den Erwartungen von Analysten zurück. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im April den am Montag vom Statistikamt veröffentlichten Daten zufolge nur noch um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im März hatte das Plus noch bei 1,7 Prozent gelegen. Die Industrieproduktion legte um lediglich 4,1 Prozent zu, nach 5,7 Prozent im März. Auch die Investitionen enttäuschten: Diese sanken in den ersten vier Monaten des Jahres um 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatten sie noch um 1,7 Prozent zugelegt. Von Bloomberg befragte Experten hatten bei allen drei Daten mit deutlich besseren Werten gerechnet.