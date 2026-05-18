Erst am Freitag war US-Präsident Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Laut Kreml will sich Putin nun auch aus erster Hand von Xi über die Gespräche informieren lassen. Sein China-Besuch gilt aber nicht als direkte Reaktion auf Trumps Visite, sondern ist schon seit längerer Zeit geplant./mau/DP/jha