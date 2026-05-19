Merz hofft auf Chinas Einwirken im Ukraine-Krieg

Bundeskanzler Friedrich Merz hoffte darauf, dass Xi bei den Treffen auf den russischen Staatschef einwirkt, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. «Wir erwarten jetzt nicht einen grundlegenden Wechsel in den strategischen Beziehungen zwischen Russland und China», sagte Merz nach einem Treffen mit dem Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin in Berlin. «Aber wir verbinden natürlich mit diesem Besuch die Hoffnung, dass Präsident Xi auch auf Präsident Putin einwirkt, diesen Krieg in der Ukraine zu beenden, den er nicht gewinnen kann.» Der Kanzler verwies darauf, dass der Krieg jeden Tag «hohe Verluste an Menschenleben» für Russland bedeute.