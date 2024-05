Die Staatsführung sucht einen neuen Wachstumstreiber und will deshalb fortschrittliche Technologien wie Künstliche Intelligenz oder grüne Energie vorantreiben, also Batterien für Elektroautos und Solarzellen. Regierungen in Europa und den USA werfen Peking vor, mit Subventionen Überkapazitäten etwa bei Solarzellen zu fördern und damit ausländische Märkte durch billige chinesische Ware unter Druck zu setzen. China bestreitet das und verweist darauf, dass die Branchen durch Innovationskraft angetrieben wurden. Bei seinem Besuch in Frankreich in dieser Woche sagte Staats- und Parteichef Xi Jinping, sein Land habe kein Überkapazitäten-Problem.