Chinas Armee hat im Pazifik nach eigenen Angaben eine Rakete abgefeuert. Der Test der strategischen Rakete mit einem Übungssprengkopf sei erfolgreich verlaufen, teilte die Marine mit. Das Geschoss wurde demnach von einem Atom-U-Boot abgefeuert und landete in dem anvisierten Zielgebiet. Nähere Angaben zu einem eher seltenen Test dieser Art machte die Armee zunächst nicht.