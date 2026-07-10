Die Volkswagen-Tochter lieferte im ersten Halbjahr weltweit ⁠727.245 Fahrzeuge aus, das entspricht einem Minus von rund sieben Prozent, wie ‌das Unternehmen am Freitag mitteilte. Allein in ‌der Volksrepublik brachen die Auslieferungen ​um 19 Prozent ein, in Nordamerika waren es knapp 17 Prozent. Schlimmeres verhinderten Zuwächse in Europa. Abseits des deutschen Heimatmarktes übergab Audi hier knapp 256.000 Autos an die Kunden - das ‌entsprach einem Plus von sechs Prozent. Auch in der Bundesrepublik wuchs Audi. Hier verbuchten die Ingolstädter ein Plus von vier ​Prozent. «Stark nachgefragt waren vor allem die vollelektrischen Modelle», ​erklärte Audi.