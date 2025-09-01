Die Organisation, die von Anführer autoritärer Staaten dominiert wird, ist damit eine Art Gegengewicht zu westlichen Bündnissen. Die SOZ will sich in Tianjin als stabile und friedensstiftende Organisation in Zeiten von Kriegen und globalen Handelskonflikten präsentieren. Beobachter zweifeln jedoch am Zusammenhalt des Bündnisses, weil die einzelnen Mitglieder teils unterschiedliche geopolitische Interessen verfolgen. China und Indien etwa streiten sich seit Jahrzehnten um Gebiete an ihrer gemeinsamen Grenze. Indien und Pakistan lieferten sich im Mai nach einem Terrorangriff Gefechte./jon/DP/zb