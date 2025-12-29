Ein Sprecher des Militärs bezeichnete die Übungen als «ernste Warnung» an «separatistische» Kräfte. Sie seien zudem eine «legitime und notwendige» Massnahme zur Wahrung der chinesischen Souveränität und nationalen Einheit, hiess es. Auch für Dienstag wurden weitere Schiessübungen in fünf ausgewiesenen Zonen rund um Taiwan angekündigt. Unbeteiligte Schiffe und Flugzeuge sollten diese Bereiche meiden.