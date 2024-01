Im Dezember stiegen die Pkw-Verkäufe um 8,3 Prozent auf 2,37 Millionen, teilte der Autoverband China Passenger Car Association am Dienstag mit. Im Gesamtjahr stieg der Absatz um 5,3 Prozent auf 21,93 Millionen Einheiten. Damit schaffte die Branche in China das dritte Wachstumsjahr in Folge.