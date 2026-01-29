Experten dämpften jedoch die ​Hoffnung auf eine schnelle Erholung. «Die Regeln erfüllten angesichts der Veränderungen in der Branche nicht mehr ihren Zweck», sagte Liu Shui von der Analysefirma China Index Holdings. Die Entwickler hätten sich «vom schuldengetriebenen Expansionsmodell verabschiedet und konzentrieren sich stattdessen auf eine ‌qualitativ hochwertige Entwicklung». Er warnte jedoch, dass die Abschaffung der bisherigen Regeln die ⁠Finanzierungsprobleme der Branche nicht lösen dürfte. «Da sich der Immobilienmarkt immer noch ‌in einer tiefen Anpassungsphase befindet und die Finanzinstitute risikoscheu bleiben, sind wesentliche Änderungen bei den Finanzierungsbedingungen kurzfristig unwahrscheinlich», sagte Liu. Die Regierung hat bereits eine ‍Reihe von Stützungsmassnahmen ergriffen, konnte den Preisverfall bei neuen Häusern bislang aber bislang nicht stoppen.