Bloomberg hatte zuvor berichtet, dass das US-Handelsministerium einen fortschrittlichen, angeblich sieben Nanometer grossen Chip untersuchen will, der in China hergestellt wurde. Die in Südchina ansässige Firma Huawei und der chinesische Chip-Hersteller SMIC sind von US-Sanktionen betroffen. Washington versucht damit, Schlüsseltechnologien und Wissen nicht ins Reich der Mitte wandern zu lassen. Das wirft laut Bloomberg nun die Frage auf, wie China ohne diese Zugänge in der Chip-Entwicklung so weit kommen konnte und ob die Sanktionen noch wie gewünscht ihre Wirkung entfalten.