Deutschland war bei den Feierlichkeiten am Montag in Taipeh mit einer mehrköpfigen Bundestagsdelegation um den CDU-Abgeordneten Klaus-Peter Willsch und Riesling-Wein als Geschenk für Lai vertreten. Man wolle den Menschen in Taiwan deutlich machen, dass Deutschland an ihrer Seite stehe und sie in ihrem möglichen Existenzkampf nicht alleine stehen lasse, sagte Willsch am Dienstag in Taipeh. «Taiwan ist wirklich ein Leuchtturm der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Asien, was nicht selbstverständlich ist in dem Raum», sagte er.