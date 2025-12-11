Die chinesische Regierung hat Mexikos Entscheidung kritisiert, Einfuhrzölle von bis zu 50 Prozent auf rund 1.500 Waren aus China und weiteren Ländern zu erheben. Peking werde die nächsten Schritte Mexikos aufmerksam beobachten, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Die neuen Zölle sollen im Januar in Kraft treten, nachdem das Parlament sie auf Vorschlag von Präsidentin Claudia Sheinbaum gebilligt hat.