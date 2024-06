China hat das neue Sanktionspaket der USA gegen Russland kritisiert. «Wir fordern die Vereinigten Staaten auf, die wahllosen, illegalen, einseitigen Sanktionen zu unterbinden», sagte der Sprecher des chinesischen Aussenministeriums, Lin Jian, am Donnerstag in Peking. Die USA sollten dagegen eine konstruktive Rolle dabei spielen, Frieden wiederherzustellen. China sei weder Partei noch Verursacher der «Ukraine-Krise». Lin zufolge will Peking notwendige Massnahmen ergreifen, um die Rechte chinesischer Firmen und Bürger zu schützen.