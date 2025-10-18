Treffen voraussichtlich in Malaysia

Vor der Schalte hatte Bessent angekündigt, dass sich beide «voraussichtlich in einer Woche in Malaysia» treffen würden. «Wir hoffen, dass China den Respekt zeigt, den wir ihnen entgegengebracht haben», sagte Bessent weiter und zeigte sich zuversichtlich, dass Trump aufgrund seiner Beziehung zu Chinas Präsident Xi Jinping «die Dinge wieder in Ordnung bringen» könne. Er halte ein Handelsabkommen für möglich.