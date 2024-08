Vier Fischer eines von China festgesetzten Bootes aus Taiwan sind nach 40 Tagen in Gewahrsam wieder frei. Wie die chinesische Küstenwache mitteilte, wurden die Männer wieder zurück in die Inselrepublik gebracht, während ein Seemann für weitere Ermittlungen in China bleiben musste. Chinesische Beamten hatten den Kutter mit den zwei taiwanischen und drei indonesischen Seeleuten am 2. Juli nahe der südostchinesischen Küstenstadt Quanzhou, in der Nähe der taiwanischen Insel Kinmen, betreten und festgesetzt.