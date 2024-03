In der ersten Hälfte des Jahres 2023 machte australischer Wein nur 0,14 Prozent der chinesischen Weinimporte aus. 2020 - also vor Einführung der jetzt fallenden Zölle - lag der Anteil noch bei 27,46 Prozent. «Wir begrüssen dieses Ergebnis, das zu einem kritischen Zeitpunkt für die australische Weinindustrie kommt», sagte die australische Regierung. Millionen von Rebstöcken werden vernichtet, um die Überproduktion angesichts des weltweit sinkenden Weinkonsums einzudämmen. «Seit 2020 haben Chinas Zölle auf australischen Wein es für australische Erzeuger praktisch unrentabel gemacht, Wein in Flaschen auf diesen Markt zu exportieren», so die Regierung. Noch 2019 hätten die heimischen Weinexporte nach China einen Wert von 1,1 Milliarden Dollar gehabt.