Stärkung der Verhandlungsposition?

Peking schien zuletzt im andauernden Handelsstreit seinen Verhandlungshebel verstärken zu wollen. Wenige Stunden vor der Mitteilung der Marktregulierer machte Chinas Transportministerium zusätzliche Hafengebühren gegen Handelsschiffe bekannt, die in den Vereinigten Staaten gebaut wurden, unter US-Fahne fahren oder zu mindestens 25 Prozent in US-Besitz sind. Damit zog Peking mit Massnahmen der Vereinigten Staaten gegen chinesische Handelsschiffe gleich, die ebenfalls am 14. Oktober in Kraft treten sollen.