Pause im Zollstreit gilt noch bis November

Besonders im Fokus steht der Zollstreit zwischen den USA uns China. Bis November gilt noch eine Pause in dem Zollstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Der Konflikt war im Frühjahr eskalierte. Peking und Washington hatten dabei Aufschläge von mehr als 100 Prozent auf Warenimporte aus dem jeweils anderen Land erhoben.