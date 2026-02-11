Parallel führte die Raumfahrtbehörde einen sogenannten Abbruch-Test mit der Rückkehrkapsel des Raumschiffs «Mengzhou» (Traumschiff) durch. Mit diesem Raumschiff sollen sich Astronauten beim echten Start der Mondmission zu dem Erdtrabanten aufmachen. Die Rückkehrkapsel ist so konzipiert, dass sie wiederverwendet werden kann. Mit dem Test wollten die Experten prüfen, ob die Astronauten sich retten könnten, falls beim Start der Rakete etwas schiefläuft.
Erste Bergung im Meer
Der Test erfolgte am sogenannten Max-Q, also jenem Punkt, an dem die Kapsel während des Starts oder der Rückkehr durch die physikalischen Gegebenheiten unter dem grössten Druck steht. Laut offiziellen Angaben landete die Raumkapsel anschliessend planmässig im Meer und wurde von dort geborgen. Es war das erste Mal, dass China eine Raumkapsel für bemannte Flüge aus dem Wasser holte.
China prüfte damit also sowohl seine neu entwickelte Rakete als auch die neu entwickelte Raumkapsel. Im Rennen grosser Raumfahrtnationen wie den USA zum Mond hat China nach eigenen Angaben einen «wichtigen Durchbruch» für die Entwicklung des bemannten Monderkundungsprogramms erzielt. Bis 2030 will die Volksrepublik ihre Mondmission vollbracht haben und plant in der weiteren Zukunft auch den Bau einer Mondbasis./jon/DP/jha
