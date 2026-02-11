Parallel führte die Raumfahrtbehörde einen sogenannten Abbruch-Test mit der Rückkehrkapsel des Raumschiffs «Mengzhou» (Traumschiff) durch. Mit diesem Raumschiff sollen sich Astronauten beim echten Start der Mondmission zu dem Erdtrabanten aufmachen. Die Rückkehrkapsel ist so konzipiert, dass sie wiederverwendet werden kann. Mit dem Test wollten die Experten prüfen, ob die Astronauten sich retten könnten, falls beim Start der Rakete etwas schiefläuft.