Auch Batterie-Technologie nun auf Kontroll-Liste

Im Handelsstreit mit den USA verhängte China im April Kontrollen für den Export von sieben seltenen Erden und daraus gefertigten Magneten, was Industrien weltweit in Aufruhr versetzt hatte. Peking begründete die Massnahme damit, dass es sich bei den Rohstoffen um Güter für den zivilen aber auch militärischen Nutzen handle. Firmen mussten in einem aufwendigen Antragsprozess detailliert deren Endnutzung nachweisen.