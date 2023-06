Singapur, 04. Jun (Reuters) - In der asiatisch-pazifischen Region lebt, dem chinesischen Verteidigungsminister zufolge, die alte Mentalität des Kalten Krieges wieder auf, obwohl sein Land den Dialog der Konfrontation vorzieht. "Die Rückkehr zum Kalten Krieg erhöht die Sicherheitsrisiken erheblich", sagte Li Shangfu am Sonntag auf dem wichtigsten Sicherheitsgipfel Asiens, dem Shangri-La-Dialog. "Gegenseitiger Respekt sollte Vorrang vor Schikane und Herrschsucht haben." In seiner Rede in Singapur nahm der Politiker die Vereinigten Staaten indirekt in die Kritik und beschuldigte "einige Länder", das Wettrüsten zu intensivieren und sich vorsätzlich in die inneren Angelegenheiten anderer einzumischen.