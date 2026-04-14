USA blockieren bestimmte Schiffe

Die USA hatten am Montagnachmittag nach Angaben von Präsident Donald Trump mit der Blockade der Strasse von Hormus begonnen. Früheren Angaben des US-Regionalkommandos Centcom zufolge werden Schiffe an der Durchfahrt gehindert, wenn sie einen iranischen Hafen als Start- oder Zielpunkt haben. Das schliesse iranische Häfen am Persischen Golf und am Golf von Oman ein. Die Ankündigung folgte auf das vorläufige Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran.