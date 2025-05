In den vergangenen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump immer wieder gesagt, es gebe Gespräche mit Peking. Das chinesische Aussenamt dementierte die Behauptung. In dem Beitrag war nun ferner die Rede davon, dass die USA «über eine Vielzahl von Kanälen», die chinesische Seite in der Hoffnung auf Gespräche über Zölle kontaktiert hätten.