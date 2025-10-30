Im Gegenzug werden die USA laut chinesischen Angaben eine Massnahme vom 29. September rückgängig machen. Washington hatte damals Tochterfirmen auf eine schwarze Liste gesetzt, die zu 50 Prozent oder mehr in Besitz von Unternehmen waren, die bereits auf dieser Liste standen. Damit wollten die USA verhindern, dass sanktionierte chinesische Unternehmen diese Firmen nutzen, um Exportrestriktionen zu umgehen.