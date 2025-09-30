Der RatingDog-Indikator zeichnet damit ein anderes Bild als der ebenfalls am Dienstag veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex. Dieser stieg im September auf 49,8 (August 49,4) Punkte. Der Indikator zog damit etwas stärker als erwartet an, blieb aber unter der Expansionsschwelle.
Die beiden Indikatoren werden unterschiedlich erhoben. Der staatlich erhobene Einkaufsmanagerindex erfasst laut Experten häufig grössere und staatsnahe Betriebe, während der RatingDog-PMI als Abbild für die Stimmung kleinerer und exportorientierter Unternehmen gilt./zb/men
(AWP)