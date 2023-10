China verfügt über zahlreiche wichtige Rohstoffe und ist weltweit ein Hauptproduzent von Grafit. Der schwarze Kohlenstoff gilt als besonders leitfähig. Er ist daher für die Elektromobilität wichtig, etwa in der Automobilbranche, wo er in Lithium-Ionen-Batterien verbaut wird. Auch die Giesserei- und Stahlindustrie verwendet Grafit. Im Alltag kennt man Grafit, weil er in der Mine von Bleistiften enthalten ist.