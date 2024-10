Der Medizintechnikkonzern Philips hat mit anhaltenden Problemen in seinem China-Geschäft zu kämpfen. Die Nachfrage unter anderem von Krankenhäusern habe sich weiter verschlechtert, teilte der niederländische Konkurrent von Siemens Healthineers am Montag bei der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal in Amsterdam mit. Philips senkte daher die Umsatzprognose für das laufende Jahr. So dürfte das vergleichbare Wachstum 2024 nur noch 0,5 Prozent bis 1,5 Prozent erreichen. Bislang hatten die Niederländer drei bis fünf Prozent in Aussicht gestellt. Währungs- und Portfolioeffekte sind dabei ausgeklammert. Die Aktie stürzte am Vormittag zweistellig ab.