Keine Bestätigung aus Peking

«Wir haben ungefähr 50 Flugzeuge auf unserem Plan, die dieses Jahr nach China gehen sollen», erklärte Ortberg weiter. Für noch nicht gebaute Flieger will der Konzern ihm zufolge «vielleicht» neue Kunden finden. Die Anordnung, keine Flugzeuge mehr anzunehmen, folgte auf die Eskalation im Handelsstreit, in dem die USA mittlerweile bis zu 145 Prozent Zölle für Waren aus China verlangen. Peking wehrte sich mit Aufschlägen in Höhe von 125 Prozent auf importierte US-Produkte.