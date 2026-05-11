Der Frachter soll Versorgungsgüter und Treibstoff zur Station bringen. Nach chinesischen Angaben befinden sich an Bord knapp 6,3 Tonnen Fracht, darunter mehr als 220 Gegenstände für die Arbeit und das Leben der Besatzungen im All sowie rund 700 Kilogramm Treibstoff. Ausserdem soll «Tianzhou 10» einen neuen Raumanzug für Aussenbordeinsätze und ein Laufband für das Training der Astronauten liefern.