Wie aus der Mitteilung des Statistikamtes weiter hervorgeht, hat sich die Stimmung in den Dienstleistungsbetrieben hingegen etwas verbessert. Hier meldete die Behörde einen Anstieg um 0,1 Punkte auf 49,5 Punkte. Analysten hatten einen stärkeren Anstieg erwartet. Auch der Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen in den eher grösseren und staatlichen Unternehmen der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt bleibt unter der Expansionsschwelle und deutet damit auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.