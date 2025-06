Die Stimmung in den grossen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hat sich im Mai trotz des Handelskonflikts mit den USA verbessert. Der Einkaufsmanagerindex sei im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 49,5 Zähler gestiegen, teilte das Statistikamt am Wochenende in Peking mit. Volkswirte hatten diese Entwicklung erwartet.