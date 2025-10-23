Der Schwerpunkt auf technologischer Eigenständigkeit und Binnenwachstum folgt einem wirtschaftspolitischen Kurs, den Peking bereits seit Jahren verfolgt. Hintergrund sind dabei auch zunehmende internationale Handels- und Technologiebeschränkungen, insbesondere durch die USA. Der neue Fünfjahresplan soll im kommenden März auf der Jahrestagung des Volkskongresses verabschiedet werden./jpt/DP/jha