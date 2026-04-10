Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat bei einem Treffen mit dem chinesischen Aussenminister Wang Yi angekündigt, den Austausch beider Länder zu intensivieren. Zudem seien Pjöngjang und Peking bereit, eine angemessene Rolle für Frieden und Stabilität in der Welt zu spielen, sagte Kim nach Angaben des chinesischen Aussenministeriums.