China und Serbien haben ein Freihandelsabkommen unterzeichnet. Die Zeremonie mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic fand am Dienstag am Rande des Seidenstrassen-Gipfels in Peking statt, wie das staatliche serbische Fernsehen RTS berichtete.

17.10.2023 15:38