Bessent und He sprachen einen Tag vor dem Beginn des Peking-Besuchs von US-Präsident Donald Trump. Das chinesische Aussenministerium hiess Trump vorab bereits willkommen. Trump und Staatschef Xi Jinping würden sich dann über Hauptfragen der US-China-Beziehungen und des «Weltfriedens» unterhalten, sagte Sprecher Guo Jiakun.
Trump reist mit einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation in die chinesische Hauptstadt, darunter Nvidia-Chef Jensen Huang, Tesla-Chef Elon Musk und Apple-Chef Tim Cook. Der Besuch gilt als wichtiger Test für das Verhältnis der beiden grössten Volkswirtschaften. Neben Handel und Marktzugang dürften auch Exportkontrollen auf Technologie, der Iran-Krieg und Taiwan zur Sprache kommen./fkr/DP/zb
(AWP)