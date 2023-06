China und die USA wollen ihre angeschlagenen Beziehungen verbessern. Der erste Besuch von US-Aussenminister Antony Blinken in China hat aus chinesischer Sicht einige Fortschritte in den Beziehungen gemacht, doch bestehen weiter grosse Differenzen. "Wir stimmten beide überein, dass wir unsere Beziehung stabilisieren müssen", sagte Blinken zum Abschluss seiner zweitägigen Gespräche. Als besondere Geste empfing ihn sogar Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, was protokollarisch ungewöhnlich war.

19.06.2023 15:34