China und die Vereinigten Staaten wollen sich im südostasiatischen Thailand wieder auf hochrangiger Ebene treffen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, und Chinas Chef-Diplomat Wang Yi werden an diesem Freitag und Samstag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok zusammenkommen, wie es in der Nacht zu Freitag (MEZ) aus Peking und Washington hiess.

26.01.2024 06:37