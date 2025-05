Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong lag zu Beginn rund 1,4 Prozent im Plus. Der CSI-300-Index, der die wichtigsten chinesischen Festlandaktien abbildet, öffnete lediglich etwa 0,5 Prozent im Plus. Der Nikkei-Index in Japan und der Leitindex KOSPI an der Börse in Südkorea starteten nur mit leichten Zugewinnen in den Handelstag.