EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni fürchte sich nicht vor weiteren Massnahmen Pekings, sagte er. «Wir haben eine ernsthafte Untersuchung über die Risiken einer Überproduktion in einigen Sektoren durchgeführt», so der Italiener bei einem Treffen der EU-Finanzminister in Luxemburg. «Wir haben angemessene und sehr verhältnismässige Entscheidungen getroffen, und ich denke nicht, dass es einen Grund gibt, auf diese verhältnismässige Entscheidung mit Vergeltungsmassnahmen zu reagieren.»/jpt/DP/mis