China verhängt endgültig Zölle gegen eine Reihe importierter Milchprodukte aus der Europäischen Union. Betroffen sind laut Angaben des Handelsministeriums in Peking auch deutsche Hersteller. Die Aufschläge beliefen sich auf bis zu 11,7 Prozent, teilte die Behörde mit. Damit setzte China die Raten, die ab diesem Freitag gelten, niedriger an als die im Dezember verhängten vorläufigen Zölle zwischen 21,9 und 42,7 Prozent.