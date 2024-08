China warnt seine Bürgerinnen und Bürger wegen der rechtsextremen Randale in Grossbritannien, auf ihre Sicherheit in dem Land zu achten. Chinesische Bürger und Touristen aus der Volksrepublik sollten Reisen zu den betroffenen Orten vermeiden, teilte die diplomatische Vertretung Chinas in London mit. Zudem sollten sie die Sicherheitslage genau im Blick behalten.