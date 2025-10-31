USA besorgt über Chinas Auftreten

China zählt Taiwan zu seinem Territorium, obwohl die Inselrepublik seit Jahrzehnten eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und betonte am Mittwoch über sein Büro für Taiwan-Angelenheiten, eine friedliche «Wiedervereinigung» zu verfolgen, aber nicht auf die Anwendung von Gewalt verzichten zu wollen. In der Region besteht die Sorge vor einer Invasion Chinas. Chinas Volksbefreiungsarmee trainiert beinahe täglich mit Kriegsschiffen und Kampfjets vor Taiwan.