Zugleich kritisiert China die USA für deren Verhalten im Handelsstreit zwischen den beiden Staaten. Dieser war kurz nach Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump in diesem Jahr eskaliert, als sich beide Seiten gegenseitig mit Importzöllen von weit über 100 Prozent belegten und Exporte wichtiger Technologien und Rohstoffe einschränkten. Mittlerweile verständigten sich Washington und Peking auf eine Pause im Zollkonflikt, der die Aufschläge deutlich herabsetzte. Ein Abkommen steht aber noch aus./jon/DP/stw